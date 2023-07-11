Объем финансирования ЕВРАЗом свердловских проектов до 2027 года составит 6,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. ЕВРАЗ заключил четырехстороннее соглашение о сотрудничестве с правительством ...05.07.2022 ЕВРАЗ выделит 4,2 млрд рублей на развитие Нижнего Тагила
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2022. Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, губернатор ...26.05.2021 ЕВРАЗ дополнительно направит на развитие Качканара 750 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. ЕВРАЗ, правительство Свердловской области и администрация Качканарского городского ...14.05.2019 ЕВРАЗ улучшает качество жизни в городах Среднего Урала
Представители холдинга подписали соглашение о сотрудничестве с властями Свердловской области, Нижнего Тагила и Качканара ...13.05.2019 ЕВРАЗ подписал соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2019. ЕВРАЗ подписал трехсторонние соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с ...