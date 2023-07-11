Объем финансирования ЕВРАЗом свердловских проектов до 2027 года составит 6,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов подписал с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым и главой Качканарского ГО Андреем Ярославцевым соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.



Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, документ предполагает выделение 6,2 млрд руб. в течение 2025-2027 годов на финансирование различных социально значимых проектов.



Так, в Нижнем Тагиле будет построена школа на 1,2 тыс. учеников, реконструировано гидротехническое сооружение Нижнетагильского пруда, отремонтирован и оснащен оборудованием комплекс зданий центра профессиональных компетенций на базе Нижнетагильского горно-металлургического колледжа. Кроме того, планируется начать строительство спортивно-оздоровительного комплекса, а также реконструировать и оснастить пищеблок городской инфекционной больницы Нижнего Тагила.



В Качканаре будет построен многоквартирный дом для врачей и учителей, отремонтировано здание клуба «Горняк», создан образовательный кластер, включающий в себя флагманскую школу инженерно-технической предпрофессиональной подготовки.



«ЕВРАЗ совместно с областными и городскими властями продолжает продвигать проекты по развитию городов, в которых располагаются наши предприятия. Важно, чтобы наши общие проекты были направлены на улучшение инфраструктуры городов, повышение уровня образования, здравоохранения, культуры и развитие спорта», — подчеркнул Денис Новоженов.