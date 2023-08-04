На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы, а также похолодание, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».



Днем 11 июля ожидается температура воздуха от 26 до 31 градуса выше нуля. Однако уже днем 12-13 июля столбики термометров опустятся до 15-24 градусов. Ночью в эти дни прогнозируется похолодание до 10 градусов выше нуля.



Согласно данным синоптиков, в ночь на 11 июля северные границы региона пересечет атмосферный фронт, несущий прохладу. Вначале он обеспечит кратковременные дожди и грозы преимущественно на севере и в горной зоне области. 12 июля объем осадков может увеличиться. Так, на крайнем юге Свердловской области вероятны сильный дождь и грозы.



Также 12 июля прогнозируется северный ветер со скоростью 4-9 м/с с порывами до 16 м/с.