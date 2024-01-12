До 2027 года в Екатеринбурге планируется построить 24,5 км трамвайных путей и закупить 80 трамваев

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. В период 2025-2027 года в Екатеринбурге планируется построить 24,5 км трамвайных путей ...12.01.2024 Администрация Екатеринбурга планирует продлить трамвайную ветку в Академическом районе на 24,5 км
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил перечень объектов, в отношении которых ...05.12.2023 В микрорайоне «ВИЗ-Правобережный» планируют построить 5,5 км дорог и 2,9 км трамвайных путей
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. В рамках реализации муниципальной программы «Столица» в екатеринбургском микрорайоне ...06.05.2022 Бюджет программы развития электроэнергетики Среднего Урала составит 5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2022. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил программу развития ...22.05.2019 Администрация Екатеринбурга планирует модернизацию наземного электрического общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2019. Администрация Екатеринбурга планирует модернизацию наземного электрического ...