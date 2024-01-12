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Сегодня, 13:07

До 2027 года в Екатеринбурге планируется построить 24,5 км трамвайных путей и закупить 80 трамваев

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. В период с 2025 по 2027 год в Екатеринбурге планируется построить 24,5 км трамвайных путей и реконструировать 1,7 км. Кроме этого, предполагается закупить 60 трехсекционных трамваев и 20 двухсекционных, а также построить трамвайное депо и три тяговые подстанции.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, для продвижения этого проекта губернатор региона Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и гендиректор компании-инвестора «Группа Мовиста» Алексей Зотов подписали соглашение о перспективах развития городского электрического наземного транспорта на территории региона.

Также было заключено аналогичное соглашение с властями Верхней Пышмы для продвижения проекта, направленного на развитие трамвайного маршрута Екатеринбург — Верхняя Пышма. Так, планируется закупить 19 односекционных трамваев, построить 15 км трамвайных путей и две тяговые подстанции. В перспективе трамвайную линию могут продлить до Среднеуральска.

Соглашения были подписаны на полях XIV Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая проходит в Екатеринбурге 8-11 июля.
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