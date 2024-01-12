До 2027 года в Екатеринбурге планируется построить 24,5 км трамвайных путей и закупить 80 трамваев

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил перечень объектов, в отношении которых ...05.12.2023 В микрорайоне «ВИЗ-Правобережный» планируют построить 5,5 км дорог и 2,9 км трамвайных путей
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. В рамках реализации муниципальной программы «Столица» в екатеринбургском микрорайоне ...21.06.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил о прибытии первых трамваев для маршрута Екатеринбург — Верхняя Пышма
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2022. В Екатеринбург поступили первые три трамвая «Львенок», которые будут курсировать по ...06.05.2022 Бюджет программы развития электроэнергетики Среднего Урала составит 5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2022. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил программу развития ...22.05.2019 Администрация Екатеринбурга планирует модернизацию наземного электрического общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2019. Администрация Екатеринбурга планирует модернизацию наземного электрического ...