До 2027 года в Екатеринбурге планируется построить 24,5 км трамвайных путей и закупить 80 трамваев

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. В период 2025-2027 года в Екатеринбурге планируется построить 24,5 км трамвайных путей и реконструировать 1,7 км. Кроме этого предполагается закупить 60 трехсекционных трамваев и 20 двухсекционных, а также — построить трамвайное депо и три тяговые подстанции.



Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, для продвижения этого проекта губернатор региона Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и гендиректор компании-инвестора «Группа Мовиста» Алексей Зотов подписали соглашение о перспективах развития городского электрического наземного транспорта на территории региона.



Также было заключено аналогичное соглашение с властями Верхней Пышмы для продвижения проекта, направленного на развитие трамвайного маршрута «Екатеринбург – Верхняя Пышма». Так, планируется закупить 19 односекционных трамваев, построить 15 км трамвайных путей и 2 тяговые подстанции. В перспективе, трамвайную линию могут продлить до Среднеуральска.



Соглашения были подписаны на полях XIV Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая проходит в Екатеринбурге 8-11 июля.