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Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала модернизировали транзитную линию между Южным и Средним Уралом

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. Сотрудники филиала «Россети» — МЭС Урала на линии электропередачи 500 кВ «Исеть — Козырево», которая является транзитной между Челябинской и Свердловской областями, закончили монтаж новых многочастотных гасителей вибрации, изоляторов и дистанционных распорок.

Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала модернизировали транзитную линию между Южным и Средним Уралом
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

Как пояснили в группе связей с общественностью и СМИ компании, гасители вибрации и изоляторы служат для крепления проводов и грозозащитных тросов, обеспечения устойчивости при сильном ветре. Поэтому их своевременная замена минимизирует риски возможных коротких замыканий и перебоев электроснабжения потребителей.

«Это позволило повысить надежность электроснабжения потребителей в регионах Среднего Урала, в том числе жителей и предприятий Каменска-Уральского и Челябинска», — отметили в компании.

Протяженность линии электропередачи 500 кВ «Исеть — Козырево» превышает 136 км. Она задействована в схемах выдачи мощности крупной генерации — Белоярской АЭС и Челябинской ТЭЦ, а также в электроснабжении металлургических и электрометаллургических предприятий. Энергетики установили на объекте более 40 единиц нового оборудования.
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