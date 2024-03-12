Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала модернизировали транзитную линию между Южным и Средним Уралом

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили модернизацию линии ...05.07.2023 Специалисты «Россети» — МЭС Урала модернизировали ЛЭП «СГРЭС-1 — Барсово» в ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили работы по капитальному ремонту ...17.04.2023 Энергетики «Россети» — МЭС Урала обновили ЛЭП в Сургутском районе ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели техперевооружение линии ...17.08.2022 «Россети ФСК ЕЭС» модернизировали ЛЭП «Шагол — Козырево» в Челябинской области
УрБК, Челябинск, 17.08.2022. Специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» завершили работы по установке железобетонных стоек ...05.05.2022 «Россети ФСК ЕЭС» повысили надежность электроснабжения в Челябинской и Курганской областях
УрБК, Челябинск, 05.05.2022. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» выполнили установку новых стеклянных изоляторов на линии ...