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Сегодня, 09:24

Официальный курс доллара США снизился на 16 коп., евро — на 31 коп.

УрБК, Москва, 10.07.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 июля 2024 года. Курс доллара США снизился на 16,57 коп., до 88,00 руб., евро — на 31,77 коп., до 95,34 руб.
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