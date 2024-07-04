Официальный курс доллара США снизился на 16 коп., евро — на 31 коп.

УрБК, Москва, 04.07.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 июля 2024 года. Курс доллара ...03.07.2024 Официальный курс доллара США вырос на 69 коп., евро — снизился на 26 коп.
УрБК, Москва, 03.07.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 июля 2024 года. Курс доллара ...26.06.2024 Официальный курс доллара США снизился на 9 коп., евро — на 34 коп.
УрБК, Москва, 26.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 июня 2024 года. Курс доллара ...05.06.2024 Официальный курс доллара США снизился на 61 коп., евро — на 30 коп.
УрБК, Москва, 05.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 июня 2024 года. Курс доллара ...23.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 61 коп., евро — на 49 коп.
УрБК, Москва, 23.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 января 2024 года. Курс ...