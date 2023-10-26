УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

Общий объем доходов свердловского бюджета на 2024 год планируют увеличить до 422,12 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Правительство Свердловской области направило в Законодательное собрание региона законопроект о внесении изменений в закон «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». Документ опубликован на сайте областного парламента.

В статье 1 «Общие объемы доходов и расходов областного бюджета» общий объем доходов областного бюджета на 2024 год предлагается установить в сумме 422 млрд 128 млн 148 тыс. 300 руб. вместо 420 млрд 091 млн 306 тыс. 300 руб., как это было указано в версии документа от 5 декабря 2023 года.

Общий объем расходов на 2024 год правительство области предложило определить в сумме 472 млрд 412 млн 089 тыс. 900 руб. вместо 438 млрд 424 млн 213 тыс. 400 руб. Дефицит областного бюджета предлагается установить в сумме 50 млрд 283 млн 941 тыс. 600 руб. вместо 18 млрд 332 млн 907 тыс. 100 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.10.2023 Прогнозируемые доходы бюджета Свердловской области в 2024 году составят 407,6 млрд рублей

Кабинет министров Свердловской области сегодня согласовал проект закона о региональном бюджете на 2024 год и плановый ...

26.10.2023 Прогнозируемые доходы бюджета Свердловской области в 2024 году составят 407,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Кабинет министров Свердловской области сегодня согласовал проект закона о региональном ...

02.12.2014 В Заксобрание внесли проект корректировки бюджета Свердловской области до 2016 года

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2014. Правительство Свердловской области приняло законопроект о внесении изменений в закон об ...

28.12.2011 Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» вступил в силу

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2011. Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и ...

05.10.2009 Дефицит бюджета Свердловской области на 2009 год превысил 11 млрд. рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2009. Свердловская Областная Дума в ходе внеочередного заседания приняла сразу в трех чтениях ...

Популярные новости
21.06.2024Свердловский облсуд оставил под стражей главу регионального филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александра Луканина11.06.2024Дмитрий Фарафонов: Мы намерены сделать современный парк в Академическом районе14.06.2024Центробанк отменил утренние торги на Мосбирже с 14 июня14.06.2024В Нижнем Тагиле предприятие выплатит матери погибшего работника 1,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда21.06.2024Антон Переславцев: В летний период у нас в приоритете работы по подготовке домов к эксплуатации зимой
Архив новостей
Июль 2024 (258)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18