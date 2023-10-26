Общий объем доходов свердловского бюджета на 2024 год планируют увеличить до 422,12 млрд рублей

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Прогнозируемые доходы бюджета Свердловской области в 2024 году составят 407,6 млрд рублей

Кабинет министров Свердловской области сегодня согласовал проект закона о региональном бюджете на 2024 год и плановый ...

Прогнозируемые доходы бюджета Свердловской области в 2024 году составят 407,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Кабинет министров Свердловской области сегодня согласовал проект закона о региональном ...

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Дефицит бюджета Свердловской области на 2009 год превысил 11 млрд. рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2009. Свердловская Областная Дума в ходе внеочередного заседания приняла сразу в трех чтениях ...