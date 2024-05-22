SIM-карты «МегаФона» с июля можно приобретать в гипермаркетах сети «Лента»

УрБК, Москва, 09.07.2024. SIM-карты «МегаФона» с июля можно приобретать в гипермаркетах российской сети «Лента». Соответствующая договоренность достигнута между сотовым оператором и одним из крупнейших ритейлеров страны, сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.



Директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов сообщил, что на первом этапе SIM-карты можно будет приобрести во всех гипермаркетах сети. После оценки проекта сотрудничество может быть распространено и на другой формат розничных точек «Ленты» — супермаркеты. Решение примут по итогам анализа продаж ближе к концу года.



«За счет масштабного регионального присутствия «Ленты» новый контракт на поставку sим-карт существенно расширяет наше присутствие в российской сетевой рознице. Мы продолжаем работу по взаимодействию со всем спектром розничного рынка для увеличения доступности наших продуктов», — пояснил Д. Борзилов.



Он также рассказал, что сумма, потраченная абонентом на приобретение SIM-карты, автоматически поступает на его счет в момент активации. Клиенты «МегаФона» могут выбрать удобный тарифный план на сайте Megafon.ru (раздел «Активировать sim-карту»).



Кроме того, в «Ленте», на сегодняшний день объединяющей 261 гипермаркет, средняя торговая площадь которого составляет около 5,3 тыс. кв. м., а география присутствия охватывает 60 субъектов страны, можно будет приобрести SIM-карты Yota и сформировать собственный тариф исходя из потребностей в голосовой связи и интернете.



Отметим, что в мае «МегаФон» начал продажи своих SIM-карт в сети «Комус», принадлежащей одноименному комплексному поставщику товаров для офиса и бизнеса, и гипермаркетах «Линия» в Черноземье.