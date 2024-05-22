SIM-карты «МегаФона» с июля можно приобретать в гипермаркетах сети «Лента»

УрБК, Москва, 22.05.2024. Sim-карты «МегаФона» и Yota можно будет купить в гипермаркетах «Линия» федерального ритейлера ...15.11.2022 «МегаФон» вдвое увеличил сеть пунктов продаж sim-карт в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2022. С начала года в Свердловской области почти в два раза выросла сеть пунктов продаж ...28.04.2020 «МегаФон» запустил в Екатеринбурге продажи сим-карт в магазинах шаговой доступности
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2020. «МегаФон» запустил в Екатеринбурге продажи сим-карт с саморегистрацией в магазинах ...24.03.2020 «МегаФон» открыл продажу сим-карт с саморегистрацией на Tmall
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2020. «МегаФон» запустил продажи сим-карт с саморегистрацией на Tmall (ресурсе AliExpress ...31.08.2017 Для держателей банковских карт «МегаФона» стал доступен сервис Samsung Pay
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2017. Держатели банковских карт «МегаФона» получили возможность оплачивать покупки с помощью ...