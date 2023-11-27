Sim-карты «МегаФона» и Yota будут продаваться в гипермаркетах «Линия» и магазинах «Комус»

УрБК, Москва, 27.11.2023. «МегаФон» начинает продажу 12 категорий товаров для мобильной электроники под собственным ...04.10.2022 «МегаФон» и Yota к концу 2023 года полностью объединят розничные сети
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2022. Два крупных российских оператора «МегаФон» и Yota к концу 2023 года полностью объединят ...05.08.2015 Yota вышла на рынок мобильной связи Свердловской области
УрБК, Москва, 05.08.2015. Компания Yota начинает оказывать услуги мобильной связи и безлимитного 4G-интернета в четырех ...16.09.2013 Акционеры ОАО «МегаФон» одобрили решение о приобретении 100% акций оператора «Скартел/Yota»
УрБК, Москва, 16.09.2013. Внеочередным собранием акционеров компании ОАО «МегаФон», которое состоялось 12 сентября, ...06.03.2012 ОАО «МегаФон» и Yota объявили о совместном развитии LTE
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2012. Компании «МегаФон» и Yota заключили договор о совместном развитии сетей мобильной связи ...