Sim-карты «МегаФона» и Yota будут продаваться в гипермаркетах «Линия» и магазинах «Комус»

УрБК, Москва, 22.05.2024. Sim-карты «МегаФона» и Yota можно будет купить в гипермаркетах «Линия» федерального ритейлера «ГРИНН» (27 гипермаркетов по всей России) по 150 руб. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Кроме того, реализовывать sim-карты будет компания «Комус» (крупнейший комплексный поставщик товаров для офиса и бизнеса). Компания владеет розничной сетью, состоящей из более чем 100 магазинов в 30 регионах РФ. На первом этапе продукция «МегаФона» и Yota будет продаваться в 52 магазинах Московского региона.



«Мы постоянно улучшаем представленность наших продуктов во всех каналах продаж для того, чтобы у существующих и потенциальных клиентов МегаФона был максимально удобный доступ к услугам. Мы продолжаем переговоры, как с федеральными, так и с региональными ритейлерами и обеспечиваем масштабирование данного направления бизнеса», — рассказал директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов.