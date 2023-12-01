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Вчера, 12:40

В Екатеринбурге откроется консульство Индии

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Правительство Индии открывает в России два новых консульства — в Екатеринбурге и Казани. Об этом заявил председатель правительства Индии Нарендра Моди на встрече с индийской общиной в Москве, пишет ТАСС.

«Хочу поделиться с вами еще одной хорошей новостью: мы открываем два новых консульства в России. Это облегчит путешествия и бизнес-сотрудничество», — заявил Н. Моди.

Ранее УрБК писал, что в июле 2023 года в Екатеринбурге открылось Генконсульство Казахстана. В то же время в декабре 2023 года в столице Среднего Урала прекратила работу дипмиссия Германии.
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