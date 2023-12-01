В Екатеринбурге откроется консульство Индии

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023. Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге прекратило работу с 1 декабря 2023 ...25.04.2023 В Свердловской области планируется открытие консульства Шри-Ланки
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. В Свердловской области появится консульство Шри-Ланки. Об этом заявила посол страны в ...25.07.2014 В Екатеринбурге открылось генконсульство Кипра
В Екатеринбурге начало работу Генеральное консульство Республики Кипр. Офис консульства находится в центре города, на ...01.07.2014 Съемки фильма «Гравитация» оказались дороже запуска индийской ракеты
Власти Индии считают, что затраты на запуск собственной ракеты меньше, чем съемки голливудского фильма «Гравитация», ...06.09.2012 В Екатеринбурге может быть открыто генконсульство Индии
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2012. В Екатеринбурге может быть открыто генконсульство Индии. О таком намерении заявил ...