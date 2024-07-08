Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на полях ИННОПРОМа подписал соглашения о дружбе и сотрудничестве с Челябинском и Ордосом

На выставке ИННОПРОМ состоится подписание протокола об установлении дружеских отношений между китайским городом Ордос и Екатеринбургом

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. В Екатеринбурге в рамках выставки ИННОПРОМ 8 июля состоится подписание протокола о ...