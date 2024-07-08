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Вчера, 11:01

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на полях ИННОПРОМа подписал соглашения о дружбе и сотрудничестве с Челябинском и Ордосом

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. В рамках международной выставки ИННОПРОМ глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с главами Челябинска и Ордоса. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, Алексей Орлов и глава Челябинска Наталья Котова подписали план совместных межмуниципальных мероприятий на 2024-2025 годы. Цель данного документа — практическая реализация соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической и культурной сфере, заключенного в ноябре прошлого года на форуме «Города России».

План направлен на сохранение и развитие двусторонних связей, обмен опытом и информационное взаимодействие между двумя крупными городами в таких областях, как инвестиционная и предпринимательская деятельность, строительство и архитектура, благоустройство, транспорт и дорожное хозяйство, туризм, общественные связи

Кроме того, Алексей Орлов и глава Ордоса Ду Хуэйлян подписали протокол о намерении установить дружеские отношения между мегаполисами.

«Екатеринбург и Ордос во многом похожи. Это два промышленных и экономических центра с большим инновационным, научным и культурным потенциалом. Оба города сравнительно молоды, отличаются желанием расти и открывать новые горизонты для жителей», — сказал Алексей Орлов.

Он отметил, что сотрудничество мегаполисов будет касаться экономики, торговли, образования, науки, культуры, туризма. Ордос станет седьмым городом Поднебесной, установившим тесное сотрудничество с Екатеринбургом. Дружеские соглашения с уральской столицей заключили Гуанчжоу, Сиань, Чэнду, Цицикар, Харбин и Шэньчжэн.

XIV Международная промышленная выставка ИННОПРОМ открылась 8 июля в Екатеринбурге на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Мероприятие будет работать до 18.00 11 июля.

Страной — партнером форума выступили Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от этой страны вошло 188 представителей 44 компаний.
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