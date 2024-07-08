Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на полях ИННОПРОМа подписал соглашения о дружбе и сотрудничестве с Челябинском и Ордосом

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин 9 июля посетит XIV Международную ...08.07.2024 На выставке ИННОПРОМ состоится подписание протокола об установлении дружеских отношений между китайским городом Ордос и Екатеринбургом
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. В Екатеринбурге в рамках выставки ИННОПРОМ 8 июля состоится подписание протокола о ...02.07.2024 Глава Екатеринбурга провел заседание оргкомитета по подготовке к ИННОПРОМу
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. 2 июля глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание городского оргкомитета по ...20.03.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении «Иннопрома-2023»
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении Международной ...16.11.2022 Главы Екатеринбурга и Тюмени заключили соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве на форуме «Города России 2030»
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2022. В ходе VI Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: вызовы и ...