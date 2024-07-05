Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро — на 9 коп.

УрБК, Москва, 09.07.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 июля 2024 года. Курс доллара США вырос на 3,40 коп., до 88,16 руб., евро — на 9,24 коп., до 95,66 руб.