Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро — на 9 коп.

УрБК, Москва, 05.07.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 июля 2024 года. Курс доллара ...05.07.2024 Официальный курс доллара США вырос на 16 коп., евро — на 40 коп.
УрБК, Москва, 05.07.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 июля 2024 года. Курс доллара ...04.07.2024 Официальный курс доллара США снизился на 4 коп., евро — вырос на 88 коп.
УрБК, Москва, 04.07.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 июля 2024 года. Курс доллара ...03.07.2024 Официальный курс доллара США вырос на 69 коп., евро — снизился на 26 коп.
УрБК, Москва, 03.07.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 июля 2024 года. Курс доллара ...02.07.2024 Официальный курс доллара США вырос на 1 руб. 55 коп., евро — на 1 руб. 54 коп.
УрБК, Москва, 02.07.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 июля 2024 года. Курс доллара ...