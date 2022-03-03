Суд в Нижней Туре рассмотрит уголовное дело о незаконном обороте самородного золота на сумму более 4,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. В Нижнетуринский городской суд направлено уголовное дело о незаконном обороте самородного золота на сумму более 4,2 млн руб.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвинение по части 4 статьи 191 УК РФ «Незаконный оборот драгоценных металлов, в крупном размере» предъявлено местному жителю 40 лет.



Следствие считает, что мужчина с мая по июнь 2023 года добывал золото и золотоносный песок в районе поселка Артельный, недалеко от реки Ис.



При этом обвиняемый не находился на специальном учете юрлиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них.



«Добытое он незаконно перевез и хранил в нежилом помещении в одном из районов области. В ходе оперативных мероприятий в июне 2023 года сотрудники ФСБ пресекли преступные действия обвиняемого, изъяв самородное золото общей массой более 920 гр. и стоимостью свыше 4,2 млн рублей из незаконного оборота», — говорится в сообщении.