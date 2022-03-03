Суд в Нижней Туре рассмотрит уголовное дело о незаконном обороте самородного золота на сумму более 4,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2022. Прокуратура города Березовского Свердловской области направила в суд уголовное дело в ...11.02.2022 Двое жителей Свердловской области обвиняются в незаконной торговле драгоценными металлами в крупном размере
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. Двое жителей Свердловской области предстанут перед судом за попытку совершения ...05.08.2021 Житель Камышлова обвиняется в незаконном обороте контрафактного алкоголя и сигарет на сумму более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2021. Жителю Камышлова предъявлено обвинение в незаконном обороте немаркированного алкоголя и ...28.07.2020 В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о незаконном обороте алкогольной продукции на 1,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2020. В Кировский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело о незаконном обороте ...23.12.2019 В суд Копейска направлено уголовное дело о незаконном обороте контрафактного алкоголя и табака на сумму в 9,5 млн рублей
УрБК, Челябинск, 23.12.2019. В Челябинской области прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном обороте ...