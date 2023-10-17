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Вчера, 14:44

Центробанк начал публиковать информацию о кредитных рейтингах

УрБК, Москва, 08.07.2024. ЦБ РФ начал публиковать информацию о кредитных рейтингах, присвоенных российскими рейтинговыми агентствами компаниям и финансовым инструментам. Ознакомиться с ней можно на сайте Банка России.

«С помощью нового сервиса можно узнать о присвоении, подтверждении, пересмотре, отзыве кредитных рейтингов и прогнозов по ним с момента включения кредитных рейтинговых агентств в реестр Банка России. Например, чтобы посмотреть рейтинг определенной компании, достаточно ввести ее название в поисковую строку. Можно также узнать рейтинговые действия в ретроспективе», — сообщает пресс-служба регулятора.

Банк России не несет ответственности за размещенные материалы и за «любые убытки, понесенные в связи с любым принятым решением, действием или бездействием со стороны любой стороны, полагающейся на размещенные материалы». Перепроверить информацию можно на сайтах источников.
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