В Свердловской области в выходные ожидается до 30 градусов тепла

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. В Свердловской области к 1 июля потеплеет до 29 градусов. Об этом сообщается на сайте ...24.06.2024 В Свердловской области к середине недели ожидаются похолодание и грозы
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. В Свердловской области к середине недели похолодает до +14 градусов и ожидаются грозы. ...10.06.2024 В Свердловской области в первой половине недели ожидается жара до 31 градуса тепла
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. В Свердловской области в первой половине недели температура воздуха поднимется до 31 ...15.04.2024 В Свердловской области в первой половине недели ожидаются перепады температуры от минус 11 до плюс 16 градусов
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. В Свердловской области в первой половине недели ночью температура будет падать до минус ...11.03.2024 В Свердловской области в начале недели ночные температуры будут опускаться до 26 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. В Свердловской области в начале недели ночные температуры будут опускаться до 26 ...