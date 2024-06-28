В Свердловской области в выходные ожидается до 30 градусов тепла

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. В Свердловской области в выходные дни ожидается сухая погода с температурой воздуха до 30 градусов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



Так, в регионе 6 и 7 июля синоптики прогнозируют в дневное время от 25 до 30 градусов тепла, ночью температуры будут опускаться до 12-17 градусов. Ветер ожидается переменчивый со скоростью 1-6 м/с, осадки маловероятны.



В Екатеринбурге в выходные ночью ожидается от 16 до 18 градусов, днем — 27-29 градусов тепла. Осадки не прогнозируются.