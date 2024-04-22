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Российский финансовый сектор в I полугодии 2024 года подвергся 74 успешным хакерским атакам

УрБК, Москва, 05.07.2024. В I полугодии 2024 года на компании финансового сектора РФ было совершено 74 успешные хакерские атаки, пишет «Коммерсантъ».

«Под успешными атаками понимаются те, которые привели к проникновению злоумышленников в информационную систему финорганизации и реализации значимых для нее угроз», — уточняет издание.

Эксперты Positive Technologies связывают сложившуюся тенденцию с повышением уровня безопасности компаний. Так, бюджеты банков на обеспечение информационной безопасности выросли в 2023 году на 30-60% и продолжают увеличиваться в 2024 году. Доля успешных атак с использованием социальной инженерии составила 64%, с использованием вредоносного программного обеспечения — 57%.
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