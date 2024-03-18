УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:04

«Атомстройкомплекс» провел ежегодный образовательный интенсив для детей сотрудников «Атомы будущего»

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. «Атомстройкомплекс» провел ежегодный образовательный интенсив для детей сотрудников «Атомы будущего», который прошел на базе загородного образовательного центра «Таватуй» фонда «Золотое сечение». Его участниками в 2024 году стали 40 школьников, сообщает пресс-служба девелопера.

Компания уже несколько лет сотрудничает с региональным центром поддержки одаренных детей по модели образовательного центра «Сириус» — фондом «Золотое сечение», и в этом году в названии финальной защиты индивидуальных проектов участникам было предложено обыграть наименование бренда — «Аукцион Талантов Образовательного Масштаба».

«Атомстройкомплекс» провел ежегодный образовательный интенсив для детей сотрудников «Атомы будущего»

По словам директора по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галины Хабаровой, такие мероприятия, помимо индивидуального развития школьников, являются частью воспитания трудовых династий и вовлечения детей в профессию родителей.

«Кроме корпоративных смен на инновационной площадке дополнительного образования и отдыха «Золотое сечение», «Атом» выступает партнером региональных и федеральных чемпионатов и хакатонов, в том числе связанных с профориентацией. Это дает возможность взаимодействовать напрямую с системой образования, позволяя формировать программы ранней профориентации с учетом реальных запросов ведущих компаний-работодателей», — рассказала Г. Хабарова.

«Атомстройкомплекс» провел ежегодный образовательный интенсив для детей сотрудников «Атомы будущего»

Она также отметила, что в прошлом году под эгидой кейс-чемпионата «Профи» при поддержке девелопера прошел марафон профессий «Ландшафтный дизайн», посвященный благоустройству территории общеобразовательной школы № 75 Екатеринбурга, а в этом году «Атомстройкомплекс» запустил образовательный проект для учеников средних классов, которым предстоит разработать прототип детского конструктора, посвященного четырем известным памятникам архитектуры Екатеринбурга.

Корпоративным сувениром к 30-летнему юбилею компании «Атомстройкомплекс» в 2025 году станут деревянные версии спортивного комплекса «Динамо», Белой башни, гостиницы «Исеть» и Главпочтамта.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.03.2024 Школьники Екатеринбурга создадут прототип детского конструктора на тему архитектурных достопримечательностей города

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. В Екатеринбурге восьмиклассники профориентационных классов, специализирующихся по ...

26.06.2023 «Атомстройкомплекс» принял участие в организации марафона профессий «Ландшафтный дизайн»

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. На базе Уральского колледжа строительства и предпринимательства прошел марафон ...

25.04.2023 В Екатеринбурге в 15 раз прошел фестиваль «Город мастеров» для детей сотрудников компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. На сцене Театра юного зрителя в Екатеринбурге состоялся отчетный концерт фестиваля ...

08.06.2022 Для детей сотрудников «Атомстройкомплекса» организовали образовательный интенсив «Город моей мечты»

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2022. Фонд поддержки талантливых детей «Золотое сечение» организовал для детей сотрудников ...

01.11.2021 «Атомстройкомплекс» организует для детей сотрудников интенсив «Экологичная организация пространства для жизни»

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2021. Компания «Атомстройкомплекс» и екатеринбургский Фонд поддержки талантливых детей и ...

Популярные новости
07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей21.06.2024Свердловский облсуд оставил под стражей главу регионального филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александра Луканина10.06.2024Иван Колотовкин: Люди будут меньше читать, зато больше смотреть и слушать11.06.2024Дмитрий Фарафонов: Мы намерены сделать современный парк в Академическом районе14.06.2024Центробанк отменил утренние торги на Мосбирже с 14 июня
Архив новостей
Июль 2024 (170)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18