Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. «Атомстройкомплекс» провел ежегодный образовательный интенсив для детей сотрудников «Атомы будущего», который прошел на базе загородного образовательного центра «Таватуй» фонда «Золотое сечение». Его участниками в 2024 году стали 40 школьников, сообщает пресс-служба девелопера.Компания уже несколько лет сотрудничает с региональным центром поддержки одаренных детей по модели образовательного центра «Сириус» — фондом «Золотое сечение», и в этом году в названии финальной защиты индивидуальных проектов участникам было предложено обыграть наименование бренда — «Аукцион Талантов Образовательного Масштаба».По словам директора по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галины Хабаровой, такие мероприятия, помимо индивидуального развития школьников, являются частью воспитания трудовых династий и вовлечения детей в профессию родителей.«Кроме корпоративных смен на инновационной площадке дополнительного образования и отдыха «Золотое сечение», «Атом» выступает партнером региональных и федеральных чемпионатов и хакатонов, в том числе связанных с профориентацией. Это дает возможность взаимодействовать напрямую с системой образования, позволяя формировать программы ранней профориентации с учетом реальных запросов ведущих компаний-работодателей», — рассказала Г. Хабарова.Она также отметила, что в прошлом году под эгидой кейс-чемпионата «Профи» при поддержке девелопера прошел марафон профессий «Ландшафтный дизайн», посвященный благоустройству территории общеобразовательной школы № 75 Екатеринбурга, а в этом году «Атомстройкомплекс» запустил образовательный проект для учеников средних классов, которым предстоит разработать прототип детского конструктора, посвященного четырем известным памятникам архитектуры Екатеринбурга.Корпоративным сувениром к 30-летнему юбилею компании «Атомстройкомплекс» в 2025 году станут деревянные версии спортивного комплекса «Динамо», Белой башни, гостиницы «Исеть» и Главпочтамта.