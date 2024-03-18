«Атомстройкомплекс» провел ежегодный образовательный интенсив для детей сотрудников «Атомы будущего»
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. «Атомстройкомплекс» провел ежегодный образовательный интенсив для детей сотрудников «Атомы будущего», который прошел на базе загородного образовательного центра «Таватуй» фонда «Золотое сечение». Его участниками в 2024 году стали 40 школьников, сообщает пресс-служба девелопера.
Компания уже несколько лет сотрудничает с региональным центром поддержки одаренных детей по модели образовательного центра «Сириус» — фондом «Золотое сечение», и в этом году в названии финальной защиты индивидуальных проектов участникам было предложено обыграть наименование бренда — «Аукцион Талантов Образовательного Масштаба».
По словам директора по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галины Хабаровой, такие мероприятия, помимо индивидуального развития школьников, являются частью воспитания трудовых династий и вовлечения детей в профессию родителей.
«Кроме корпоративных смен на инновационной площадке дополнительного образования и отдыха «Золотое сечение», «Атом» выступает партнером региональных и федеральных чемпионатов и хакатонов, в том числе связанных с профориентацией. Это дает возможность взаимодействовать напрямую с системой образования, позволяя формировать программы ранней профориентации с учетом реальных запросов ведущих компаний-работодателей», — рассказала Г. Хабарова.
Она также отметила, что в прошлом году под эгидой кейс-чемпионата «Профи» при поддержке девелопера прошел марафон профессий «Ландшафтный дизайн», посвященный благоустройству территории общеобразовательной школы № 75 Екатеринбурга, а в этом году «Атомстройкомплекс» запустил образовательный проект для учеников средних классов, которым предстоит разработать прототип детского конструктора, посвященного четырем известным памятникам архитектуры Екатеринбурга.
Корпоративным сувениром к 30-летнему юбилею компании «Атомстройкомплекс» в 2025 году станут деревянные версии спортивного комплекса «Динамо», Белой башни, гостиницы «Исеть» и Главпочтамта.Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»