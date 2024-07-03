Официальный курс доллара США вырос на 16 коп., евро — на 40 коп.

УрБК, Москва, 04.07.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 июля 2024 года. Курс доллара ...03.07.2024 Официальный курс доллара США вырос на 69 коп., евро — снизился на 26 коп.
УрБК, Москва, 03.07.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 июля 2024 года. Курс доллара ...02.07.2024 Официальный курс доллара США вырос на 1 руб. 55 коп., евро — на 1 руб. 54 коп.
УрБК, Москва, 02.07.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 июля 2024 года. Курс доллара ...22.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 8 коп., евро — на 33 коп.
УрБК, Москва, 22.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 февраля 2024 года. Курс ...18.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 70 коп., евро — на 45 коп.
УрБК, Москва, 18.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 января 2024 года. Курс ...