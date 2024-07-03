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Сегодня, 09:20

Официальный курс доллара США вырос на 16 коп., евро — на 40 коп.

УрБК, Москва, 05.07.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 июля 2024 года. Курс доллара США вырос на 16,99 коп., до 88,12 руб., евро — на 40,07 коп., до 94,98 руб.
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