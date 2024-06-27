Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,56%

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 24 июня по 1 июля выросли на 0,37% и составили 70,36 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,56%, до 50,94 руб. Стоимость бензина АИ-95 выросла на 0,44%, составив 55,17 руб. Дизельное топливо за неделю подорожало на 0,22%, до 65,19 руб.

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