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Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,26%

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 27 мая по 3 июня выросли на 0,23% и составили 69,44 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,26%, до 50,14 руб. Стоимость бензина АИ-95 выросла на 0,26%, составив 54,42 руб.

Дизельное топливо за неделю подорожало на 0,24%, до 64,62 руб.
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