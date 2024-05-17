Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,42%

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 13 по 20 мая выросли на 0,42% и составили 69,28 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,11%, до 49,96 руб. Стоимость бензина АИ-95 выросла на 0,06%, составив 54,18 руб. Дизельное топливо за неделю подорожало на 0,05%, до 64,41 руб.

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