УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:21

Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,42%

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 13 по 20 мая выросли на 0,42% и составили 69,28 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,11%, до 49,96 руб. Стоимость бензина АИ-95 выросла на 0,06%, составив 54,18 руб.

Дизельное топливо за неделю подорожало на 0,05%, до 64,41 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.05.2024 Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,08%

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 6 по ...

07.05.2024 Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,06%

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 22 ...

27.04.2024 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,15%

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 15 ...

18.04.2024 Цены на бензин марки АИ-95 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,32%

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 8 по ...

11.04.2024 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,75%

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 1 по ...

Популярные новости
27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон27.04.2024В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с причинением ущерба на сумму свыше 12 млн рублей27.04.2024Наращивание кооперации27.04.2024Экслибрис, юсуповский фарфор и советский дизайн
Архив новостей
Май 2024 (462)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18