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Вчера, 15:04

В ЦБ допускают повышение ключевой ставки в июле до 18%

Банк России на июльском заседании совета директоров по денежно-кредитной политике, вероятно, будет обсуждать повышение ключевой ставки до 17% или 18% годовых. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин, передает РИА «Новости».

Напомним, что 7 июня Центробанк четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Тогда регулятор тоже рассматривал возможность повышения ставки на 1 или 2 процентных пункта.
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