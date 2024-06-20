В ЦБ допускают повышение ключевой ставки в июле до 18%

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В Банке России заявили о возможном значительном повышении ключевой ставки на июльском заседании совета директоров. ...

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