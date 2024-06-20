В ЦБ допускают повышение ключевой ставки в июле до 18%

УрБК, Москва, 04.07.2024. Банк России на июльском заседании совета директоров по денежно-кредитной политике, вероятно, ...20.06.2024 ЦБ допускает существенное повышение ключевой ставки в июле
В Банке России заявили о возможном значительном повышении ключевой ставки на июльском заседании совета директоров. ...20.06.2024 ЦБ допускает существенное повышение ключевой ставки в июле
УрБК, Москва, 20.06.2024. В Банке России заявили о возможном значительном повышении ключевой ставки на июльском ...09.08.2023 В Банке России допускают вероятность повышения ключевой ставки в сентябре
В Банке России нижней границей прогноза диапазона ключевой ставки назвали отметку в 8,5%. Но существует вероятность, ...16.12.2014 Центробанк повысил ключевую ставку до 17%
Совет директоров Банка России на внеплановом совещании по денежно-кредитной политике принял решение о повышении ...