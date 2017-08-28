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Вчера, 14:42

Минэкономразвития: Рост ВВП России в мае ускорился до 4,5%

УрБК, Москва, 04.07.2024. Рост ВВП России в мае ускорился до 4,5% в годовом выражении. В апреле этот показатель составил 4,4%. Об этом говорится в обзоре министерства экономического развития РФ «О текущей ситуации в российской экономике. Май 2024 года», опубликованном на официальном сайте ведомства.

«По итогам января-мая 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 5% в годовом выражении», — сообщают специалисты министерства.

Эксперты также отмечают, что в месячном выражении ВВП в мае увеличился на 1,9% с исключением сезонного фактора. При этом прогноз Минэкономразвития на 2024 год предполагает рост экономики РФ на 2,8%.
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