Минэкономразвития: Рост ВВП России в мае ускорился до 4,5%

Рост ВВП России в июле в годовом выражении замедлился до 1,5% после 2,9% в июне 2017 года. Об этом сообщает «Прайм» со ...29.03.2016 Спад экономики РФ в феврале составил 2,7%
Спад ВВП РФ в феврале в годовом выражении с исключением фактора високосного года составил 2,7%, если не брать его во ...29.03.2016 МЭР: Спад экономики РФ в феврале составил 2,7%
УрБК, Москва, 29.03.2016. Спад ВВП РФ в феврале в годовом выражении с исключением фактора високосного года составил ...05.12.2014 Инфляция в России превышает прогноз в 9%
УрБК, Москва, 05.12.2014. Инфляция в России в ноябре составила 1,3% и за 11 месяцев достигла 8,5%. Об этом сообщает РИА ...22.11.2013 Рост ВВП в октябре составил 1,8%
УрБК, Москва, 22.11.2013. Рост российской экономики в октябре в годовом выражении ускорился до 1,8%. В месячном ...