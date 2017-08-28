Минэкономразвития: Рост ВВП России в мае ускорился до 4,5%

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Спад экономики РФ в феврале составил 2,7%

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МЭР: Спад экономики РФ в феврале составил 2,7%

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Инфляция в России превышает прогноз в 9%

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Рост ВВП в октябре составил 1,8%

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