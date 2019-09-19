Минэкономразвития отчиталось о росте ВВП в августе на 5,2%

УрБК, Москва, 28.09.2023. Годовой рост ВВП России в августе составил 5,2%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития РФ «О текущей ситуации в экономике», опубликованном на сайте ведомства.



«По оценке Минэкономразвития России, в августе 2023 года ВВП превысил уровень прошлого года на 5,2% г/г (5,1% г/г в июле), а уровень двухлетней давности на 2,4% (на 0,9% в июле). В целом за 8 месяцев 2023 года ВВП вырос на 2,5% г/г (рост на 2,1% г/г за 7 месяцев 2023 года)», — говорится в обзоре.



Согласно расчетам министерства, из которых исключен сезонный фактор, в августе рост ВВП замедлился до 0,4% с 0,6%. Рост экономики за восемь месяцев ведомство оценило в 2,5%.