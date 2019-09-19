Минэкономразвития отчиталось о росте ВВП в августе на 5,2%

УрБК, Москва, 19.09.2019. Рост оборота розничной торговли в августе 2019 года составил 0,8% по сравнению с аналогичным ...20.09.2018 С июля рост ВВП России в августе замедлился в годовом выражении до 1%
Рост ВВП РФ в августе замедлился в годовом выражении до 1% с июльских 1,8% на фоне спада в сельском хозяйстве, ...20.09.2018 С июля рост ВВП России в августе замедлился в годовом выражении до 1%
УрБК, Москва, 20.09.2018. Рост ВВП РФ в августе замедлился в годовом выражении до 1% с июльских 1,8% на фоне спада в ...13.07.2018 Минэкономразвития РФ ожидает рост годовой инфляции в августе до 2,9-3,1%
В июле 2018 года темпы роста потребительских цен в России вернутся на уровень 0,3-0,4%, а в августе ожидается нулевой ...13.07.2018 Минэкономразвития РФ ожидает рост годовой инфляции в августе до 2,9-3,1%
УрБК, Москва, 13.07.2018. В июле 2018 года темпы роста потребительских цен в России вернутся на уровень 0,3-0,4%, а в ...