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27.05.2024

На Среднем Урале замедлился годовой рост цен на авиабилеты

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. Годовая инфляция в Свердловской области в апреле составила 7,7%, замедлившись по сравнению с мартом. Основной причиной этого является расширение предложения непродовольственных товаров и услуг, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Согласно данным регулятора, на региональном авторынке стало больше машин. Это произошло по причине того, что поставщики увеличили складские запасы автомобилей в преддверии ужесточения с 1 апреля правил их ввоза. В результате годовой рост цен на новые иномарки замедлился.

Также ускорился годовой прирост цен на продовольствие. В частности, это коснулось молока, кисломолочных продуктов, сахара, яиц, мороженого, хлеба и мучных кондитерских изделий.

Кроме того, медленнее по сравнению с мартом дорожали услуги. На Среднем Урале был введен большой объем жилья, по этой причине увеличилось предложение квартир, сдаваемых в аренду, и, соответственно, замедлился рост арендной платы.

По словам экономиста Уральского ГУ Банка России Анны Саввулиди, в регионе замедлился годовой рост цен на авиабилеты. Причинами этого стали расширение существующих и запуск новых полетных программ, а также увеличение числа субсидированных маршрутов по программе межрегиональных перевозок. Также она отмечает, что в сравнении с мартом в годовом выражении не так быстро росли цены на проезд в плацкартных вагонах.
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