На Среднем Урале замедлился годовой рост цен на авиабилеты

УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в январе ускорилась до 6,90% ...23.05.2023 В Челябинской области годовая инфляция замедлилась до 2,2%
УрБК, Челябинск, 23.05.2023. Годовая инфляция в Челябинской области по итогам апреля замедлилась до 2,2% после 3,6% в ...22.03.2023 Годовая инфляция в Челябинской области в феврале ускорилась до 10,2%
УрБК, Челябинск, 22.03.2023. Годовая инфляция в Челябинской области в феврале 2023 года составила 10,2% после 10% в ...21.03.2023 В Свердловской области в феврале замедлился годовой рост цен на бытовую технику и электронику
Годовая инфляция в Свердловской области снизилась до 11,3%. Замедление ее темпов в регионе сохраняется с мая 2022 года, ...21.03.2023 В Свердловской области в феврале замедлился годовой рост цен на бытовую технику и электронику
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Годовая инфляция в Свердловской области снизилась до 11,3%. Замедление ее темпов в ...