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В новом парке в Академическом районе Екатеринбурга будет построена современная детская площадка

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. В новом парке в Академическом районе Екатеринбурга появится современная детская площадка. Объект будет спроектирован на основе пожеланий местных жителей, сообщает пресс-служба компании «Атомстройкомплекс».

В течение июня компания «Атомстройкомплекс» собирала пожелания жителей в Telegram-канале, а также на площадке соседского центра в микрорайоне Краснолесье, чтобы учесть их при разработке проекта.

В новом парке в Академическом районе Екатеринбурга будет построена современная детская площадка
Изображение предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

«До конца лета мы составим перечень всех собранных пожеланий и проанализируем их. Но уже сейчас видно, что основными пользователями парка являются родители маленьких детей — пожеланий от них больше всего. Им важна безопасность и комфорт — есть запрос на современные детские площадки, песочницы и развивающие комплексы, какие установлены в благоустроенных городских парках — Зеленой роще, парке XXII партсъезда. Кроме того, для комфортного пребывания в парке жителям нужно освещение, уборные, велопарковки, а также регулярная уборка территории и обработка от клещей. Важные предложения касаются проработки тропиночной сети — разделение пешеходных и велосипедных маршрутов, сохранение транзитных путей к домам вокруг будущего парка. Мы благодарны жителям за все предложения и замечания, постараемся учесть максимум из них, чтобы сделать удобный, современный парк, который станет гордостью района и любимым местом отдыха жителей», — рассказал директор по управлению проектами компании «Атомстройкомплекс» Дмитрий Фарафонов.

Помимо жителей, свои предложения подготовят ученые Ботанического сада УрО РАН: они помогут сохранить биоразнообразие территории, а также насытить ее новыми растениями. До конца лета на месте будущего парка будет проведена санитарная очистка: «Атомстройкомплекс» уберет сухостой, поваленные деревья и ветки.

Напомним, что новый парк площадью 16 га будет создан в микрорайоне Краснолесье, в квартале улиц Краснолесья — Вонсовского — Мехренцева — Чкалова, в соответствии с генпланом развития Екатеринбурга.

Сейчас на этом месте находится необустроенная зеленая зона, которую используют для отдыха. Чтобы сделать новую рекреацию не просто современной, а максимально полезной для района, его жителям предложили оставить свои пожелания по организации и наполнению будущего парка и даже войти в рабочую группу, а также взаимодействовать с архитекторами в ходе благоустройства.
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