В новом парке в Академическом районе Екатеринбурга будет построена современная детская площадка

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. В прошедший четверг, 13 июня, состоялось очередное очное обсуждение проекта создания ...

Представители «Атомстройкомплекса» рассказали жителям Краснолесья о будущем парке в 7 квартале Академического района Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. В микрорайоне Краснолесье прошел детский праздник, который организовал Общественный ...

В Академическом районе Екатеринбурга при поддержке компании «Атомстройкомплекс» прошел праздник для детей с особыми потребностями

В Екатеринбурге начался сбор предложений горожан по созданию нового парка в Краснолесье

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. В Екатеринбурге стартовал сбор предложений горожан по наполнению нового парка, который ...