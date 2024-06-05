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Вчера, 11:01

АЕБ повысила прогноз по продажам новых автомобилей в РФ в 2024 году на 12%

УрБК, Москва, 04.07.2024. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) повысила свой прогноз по продажам новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2024 году на 12%, до 1,45 млн авто, пишет ТАСС со ссылкой на АЕБ.

Отмечается, что основным источником роста рынка остается импорт новых автомобилей, который в перспективе будет сокращаться в связи с запуском автопроизводств внутри страны.

Напомним, что в январе АЕБ прогнозировала, что по итогам текущего года в России продадут 1,3 млн автомобилей.
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