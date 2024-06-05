АЕБ повысила прогноз по продажам новых автомобилей в РФ в 2024 году на 12%

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Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России составили 132 тыс. 363 штуки в мае 2024 года

УрБК, Москва, 05.06.2024. В мае 2024 года общий объем продаж новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в ...

В России продажи легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 131,5%

УрБК, Москва, 05.09.2023. По итогам августа 2023 года в России было продано 111 тыс. 272 новых легковых и легких ...

В России за апрель на 70% выросли продажи новых легковых автомобилей

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в РФ за апрель увеличились до 54,3 тыс. машин. Это на ...

Продажи новых легковых автомобилей в России в январе упали на 63%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе упали на 63,1% по сравнению с аналогичным ...

Продажи новых легковых автомобилей в России в январе упали на 63%

УрБК, Москва, 06.02.2023. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе упали на 63,1% по ...