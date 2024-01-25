На Среднем Урале вторую неделю подряд сильнее всего дорожают свежие огурцы

С 15 по 22 января 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 7,61%, до ...25.01.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы и капуста
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. С 15 по 22 января 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...30.03.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы
С 20 по 27 марта в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 7,83%, до 183,87 руб. за ...30.03.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. С 20 по 27 марта в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...26.01.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. С 16 по 23 января в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...