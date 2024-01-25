На Среднем Урале вторую неделю подряд сильнее всего дорожают свежие огурцы

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. С 24 июня по 1 июля в Свердловской области значительнее всего подорожали свежие огурцы (на 10,93%, до 143,45 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на репчатый лук (на 5,03%, до 48,84 руб. за кг), капусту (на 4,62%, до 41,12 руб. за кг), морковь (на 4,28%, до 75,93 руб. за кг), яблоки (на 4,13%, до 162,35 руб. за кг), картофель (на 2,11%, до 58,64 руб. за кг), а также на гречневую крупу (на 1,96%, до 98,43 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на свеклу (на 5,45%, до 78,62 руб. за кг).