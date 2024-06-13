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Вчера, 10:23

Число активных резюме свердловчан за год выросло на 25%

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. В июне — начале июля 2024 года в Свердловской области было опубликовано 141,6 тыс. резюме, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 4% превышает показатель мая 2024 года, сообщает пресс-служба сервиса онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Больше всего резюме размещено в категориях «Автобизнес» (+82%), «Рабочий персонал» (49,5%) и «Логистика» (+40,7%). «Наибольшую долю в структуре резюме занимают сферы «Продажи, обслуживание клиентов» и «Рабочий персонал» (по 17% резюме в общем объеме), а также «Домашний, обслуживающий персонал» (15%), «Транспорт, логистика, перевозки» (14%) и «Строительство, недвижимость» (12%).

Проведенный во II квартале 2024 года опрос показал, что 66% свердловчан сложно найти работу. Труднее всего трудоустроиться в сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (83%), «Высший менеджмент» и «Информационные технологии» (по 78%). У 25% опрошенных не возникает сложностей с поиском работы.
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