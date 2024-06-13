УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. В июне — начале июля 2024 года в Свердловской области было опубликовано 141,6 тыс. ...

Число активных резюме свердловчан за год выросло на 25%

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В мае 2024 в Свердловской области было опубликовано 136,5 тыс. резюме, что на 19% ...

В Свердловской области в мае было опубликовано 136,5 тыс. резюме

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. В Свердловской области в апреле 2024 года было опубликовано 136 тыс. резюме. По ...

Число резюме на Среднем Урале за год выросло на 11%

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Количество активных резюме в ноябре 2023 года в Свердловской области составило 131 тыс. ...

Количество активных резюме на Среднем Урале за год выросло на 3%

Число вакансий в Свердловской области за год выросло более чем на 50%

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Свердловской области число открытых вакансий в октябре 2023 года составило 51 тыс. ...