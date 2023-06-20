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Сегодня, 16:05

Производство лекарств и медицинских материалов в РФ с начала года выросло на 8%

УрБК, Москва, 03.07.2024. В России за первые пять месяцев текущего год рост объемов производства лекарств и медицинских материалов составил почти 8%. Об этом заявил глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин в рамках стратегической сессии по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья», сообщает ТАСС.

«В этом году отрасль демонстрирует высокую динамику. За пять месяцев этого года рост производства лекарств и медматериалов приблизился к 8%», — сказал Михаил Мишустин.

Он также отметил, что новый национальный проект направлен на поддержание подобной тенденции. Для этого в его рамках будут прорабатываться направления, призванные развивать медицинскую науку и биотехнологии, создавать лекарственные формы и платформы нового поколения, обеспечивать долголетие граждан и формировать собственные производства для выпуска лекарств на территории РФ.

По его словам, главной задачей нового нацпроекта по сбережению здоровья граждан станет внедрение новых технологий, а также помощь в проведении клинических исследований и выводе на рынок перспективных методов лечения, препаратов.
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