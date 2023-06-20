Производство лекарств и медицинских материалов в РФ с начала года выросло на 8%

УрБК, Москва, 20.06.2023. К 2030 году доля отечественных препаратов полного цикла на рынке страны должна вырасти почти ...05.03.2020 В правительстве РФ утвердили правила ввоза лекарств, ранее не зарегистрированных в России
УрБК, Москва, 05.03.2020. Новые правила ввоза и выдачи не зарегистрированных в России лекарств подписал председатель ...24.11.2017 Благодаря маркировке лекарств в России за год возбудили 12 уголовных дел
УрБК, Москва, 24.11.2017. В рамках пилотного проекта по маркировке лекарств в России возбудили 12 уголовных дел, ...16.12.2013 Более 1000 изготовителей фальшивых лекарств задержали в Китае
Полиция Китая задержала больше 1300 человек по всей стране. Их подозревают в изготовлении и продаже поддельных ...24.12.2009 Россия выпустит 57 видов новых лекарств
Власти России намерены начать производство отечественных медицинских препаратов, необходимых для поддержания жизни и ...