Медицинской и фармацевтической промышленности РФ до 2030 года потребуется более 40 тыс. специалистов

К 2035 году в России сформируется избыток специалистов с высшим образованием (2,7 млн человек) и дефицит специалистов ...

К 2035 году на рынке труда России может сформироваться дефицит 3,6 млн «синих воротничков»

УрБК, Москва, 18.06.2024. К 2035 году в России сформируется избыток специалистов с высшим образованием (2,7 млн ...

К 2035 году на рынке труда России может сформироваться дефицит 3,6 млн «синих воротничков»

УрБК, Москва, 04.12.2023. Дефицит кадров в России к 2030 году вырастет до 2-4 млн человек. Об этом сообщает РИА ...

Аналитики прогнозируют рост дефицита кадров в РФ к 2030 году до 2-4 млн человек

УрБК, Москва, 20.06.2023. К 2030 году доля отечественных препаратов полного цикла на рынке страны должна вырасти почти ...

Доля отечественных препаратов полного цикла на рынке РФ увеличится до 70% к 2030 году

За десять лет количество специалистов с высшим профессиональным образованием в Тюменской области увеличилось на 53,5%

УрБК, Москва, 08.06.2012. В Тюменской области (без автономных округов) по итогам Всероссийской переписи населения 2010 ...