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Медицинской и фармацевтической промышленности РФ до 2030 года потребуется более 40 тыс. специалистов

УрБК, Москва, 03.07.2024. К 2030 году кадровая потребность медицинской и фармацевтической промышленности составит более 40 тыс. специалистов. Об этом заявила в рамках стратегической сессии по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья» вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

«Минпромторгом России проведена оценка данной потребности до 2030 года, для этого была собрана информация от всех производителей лекарственных препаратов, субстанций. Расчет потребности произведен с учетом изменений в дорожных картах. Это будет учтено, когда мы будем представлять нацпроект «Кадры», — сказала Татьяна Голикова.

Согласно информации, предоставленной спикером, кадровая потребность фармацевтической промышленности до 2030 года — это 7,2 тыс. специалистов с высшим образованием и 9,8 тыс. специалистов со средним профессиональным образованием. В медицинской промышленности эти показатели составят 23,9 тыс. специалистов с высшим образованием и 9,2 тыс. специалистов со средним профессиональным образованием.

По словам Татьяны Голиковой, такой рост потребности в специалистах для медицинской промышленности вызван увеличением критической номенклатуры почти в пять раз.
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