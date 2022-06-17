Кабмин РФ утвердил создание цифровых паспортов для промышленных товаров

УрБК, Москва, 17.06.2022. Минцифры заморозило проект выдачи цифровых паспортов и рассчитывает вернуться к нему в другое ...26.10.2021 Российский кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии противодействия незаконному обороту промышленной продукции
УрБК, Москва, 26.10.2021. Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении ...17.01.2020 Спецмарки в РФ могут выдавать только табачным компаниям, работающим в системе маркировки
УрБК, Москва, 17.01.2020. С 1 апреля 2020 года Минпромторг РФ предложил запретить выдачу спецмарок для маркировки ...07.02.2012 Первые итоги формирования рейтинга инвестиционной привлекательности городов Свердловской области будут подведены в марте 2012 года
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2012. В целях диверсификации географии инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности ...14.11.2011 Данные о сделках с недвижимостью в России будут публиковаться в открытом доступе
УрБК, Москва, 14.11.2011. К концу 2011 года на портале Роcреестра появится информация о сделках с недвижимостью, ...