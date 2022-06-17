Кабмин РФ утвердил создание цифровых паспортов для промышленных товаров

Материалы по теме

В Минцифры РФ заявили о заморозке проекта цифровых паспортов

УрБК, Москва, 17.06.2022. Минцифры заморозило проект выдачи цифровых паспортов и рассчитывает вернуться к нему в другое ...

Российский кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии противодействия незаконному обороту промышленной продукции

УрБК, Москва, 26.10.2021. Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении ...

Спецмарки в РФ могут выдавать только табачным компаниям, работающим в системе маркировки

УрБК, Москва, 17.01.2020. С 1 апреля 2020 года Минпромторг РФ предложил запретить выдачу спецмарок для маркировки ...

Первые итоги формирования рейтинга инвестиционной привлекательности городов Свердловской области будут подведены в марте 2012 года

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2012. В целях диверсификации географии инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности ...

Данные о сделках с недвижимостью в России будут публиковаться в открытом доступе

УрБК, Москва, 14.11.2011. К концу 2011 года на портале Роcреестра появится информация о сделках с недвижимостью, ...