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Вчера, 18:01

Кабмин РФ утвердил создание цифровых паспортов для промышленных товаров

УрБК, Москва, 02.07.2024. Кабинет министров РФ утвердил создание цифровых паспортов для промышленной продукции. По мнению авторов проекта, это позволит упорядочить данные о выпускаемых в стране товарах, обнаружить дефицитные позиции и спланировать меры государственной поддержки, сообщается на сайте правительства России.

Предполагается, что документы будут формироваться в государственной информационной системе промышленности и публиковаться в открытом доступе в интернете. Такая мера позволит потребителям подбирать наиболее эффективную замену импортным товарам.
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