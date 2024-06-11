«МегаФон»: Свердловчане стали чаще пользоваться сервисами для онлайн-знакомств

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. В Свердловской области мобильный трафик на сайтах с онлайн-тренировками по фитнесу за ...25.04.2024 Аналитики сотового оператора Yota в 2023 году зафиксировали увеличение мобильного трафика свердловчан на маркетплейсах на 85%
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Мобильный трафик свердловчан на маркетплейсах в 2023 году вырос на 85%. К такому выводу ...24.10.2023 Уральские мужчины на 15% чаще женщин мониторят новостной контент
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Потребление мобильного интернета в Свердловской области, согласно анализу обезличенных ...16.02.2018 В 2017 году длительность разговоров абонентов «МегаФона» на Урале увеличилась на 18%
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2018. Свердловчане стали еще больше времени проводить онлайн: средняя продолжительность ...13.11.2013 Объем трафика мобильного интернета ночью в сети ОАО «МегаФон» вырос на 35%
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2013. «МегаФон» на Урале фиксирует повышенную востребованность мобильного интернета ночью — в ...