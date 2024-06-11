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Сегодня, 15:04

«МегаФон»: Свердловчане стали чаще пользоваться сервисами для онлайн-знакомств

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. Жители Свердловской области тратят на 20% больше интернет-трафика на платформах для онлайн-знакомств по сравнению с прошлогодним уровнем. Об этом заявили аналитики компании «МегаФон» на основе исследования обезличенных данных абонентов.

Чаще всего на сайтах знакомств общаются свердловчане в возрасте от 35 до 44 лет — 37% абонентов «МегаФона». Люди в возрасте от 25 до 34 лет составили 24% от общего числа поклонников знакомств в сети. При этом 64% аудитории составляют мужчины, которые потребляют 72% от общего трафика на этих порталах.
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