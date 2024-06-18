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Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в мае кредитов наличными

УрБК, Челябинск, 02.07.2024. В Челябинской области объем выданных в мае 2024 года кредитов наличными составил 13,97 млрд руб. За месяц этот показатель вырос на 2%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Сильнее всего объем выданных кредитов наличными увеличился за месяц в Москве (плюс 7%), Московской и Новосибирской областях (плюс 6%), Татарстане и ХМАО (плюс 5%).

В Челябинской области в мае было выдано 72,2 тыс. кредитов наличными, что на 3% больше показателя предыдущего месяца. Средний чек составил 193 тыс. руб. (минус 1%). Средний срок — 33 месяца.

В целом по стране объемы кредитования наличными за месяц выросли на 2%, а количество выдач — на 4%.
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