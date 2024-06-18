Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в мае кредитов наличными

В Свердловской области объем выданных в мае 2024 года кредитов наличными составил 20,87 млрд руб. За месяц этот ...Сегодня, 11:43 В Свердловской области средний размер выданных кредитов наличными за месяц снизился на 3%
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. В Свердловской области объем выданных в мае 2024 года кредитов наличными составил 20,87 ...18.06.2024 На Южном Урале число выданных кредитов наличными за месяц снизилось на 3%
УрБК, Челябинск, 18.06.2024. В Челябинской области объем выданных в апреле 2024 года кредитов наличными составил 13,72 ...02.05.2024 На Южном Урале количество выданных кредитов наличными за месяц выросло на 18%
УрБК, Челябинск, 02.05.2024. В Челябинской области в марте 2024 года было выдано 72,68 тыс. кредитов наличными. По ...06.03.2024 На Южном Урале средний размер выданных кредитов наличными за месяц снизился на 13%
УрБК, Челябинск, 06.03.2024. В Челябинской области в январе 2024 года было выдано 56,95 тыс. кредитов наличными. По ...