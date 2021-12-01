Входную арку ЦПКиО в Екатеринбурге отреставрируют к 2026 году

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. На полную реконструкцию Центрального парка культуры и отдыха имени (ЦПКиО) Маяковского ...19.08.2021 Администрация Екатеринбурга расширила территорию ЦПКиО
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2021. Центральному парку культуры и отдыха (ЦПКиО) имени В. В. Маяковского в Екатеринбурге ...08.06.2021 В Екатеринбурге после пожара в ЦПКиО усилили охрану
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2021. Администрация Центрального парка культуры и отдыха им. В. В. Маяковского (ЦПКиО) в ...31.07.2019 В Екатеринбурге создали рабочую группу по разработке концепции комплексного развития ЦПКиО
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский создал рабочую группу для формирования ...04.04.2014 На реконструкцию ЦПКиО в Екатеринбурге Свердловская область в 2014 году выделит 100 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2014. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на совещании с замглавы администрации ...