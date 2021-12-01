Входную арку ЦПКиО в Екатеринбурге отреставрируют к 2026 году

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. Специалисты Центра проектирования и реставрации приступили к формированию плана реставрации входной арки Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского (ЦПКиО). Завершить реставрацию планируется в 2026 году, сообщает пресс-служба администрации города.



В настоящее время эксперты изучают архивные материалы, определяя элементы декора и исходный цвет сооружения. Также планируется провести капитальный ремонт павильонов, расположенных рядом с аркой. В дальнейшем возможен ремонт площади перед аркой до подземного перехода.



Входную группу ЦПКиО построили в 1930-х годах. В 1940 году конструкцию обновили, а в 1955 году арка приобрела современный вид.