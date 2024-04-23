В Екатеринбурге открылся торговый дом с коврами из Узбекистана

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. 1 июля в одном из торговых центров Екатеринбурга открыл свой филиал ведущий производитель ковровых изделий Узбекистана — компания «SAG ковры». Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.



В церемонии открытия торгового дома приняли участие хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Жахонгир Парманов.



«Несомненно, все это стало возможным благодаря тесному диалогу и дружественным связям лидеров наших стран. Важно отметить, что за последние годы отношения между Узбекистаном и Россией еще больше укрепились и вышли на качественно иной уровень», — отметил Э. Турдимов.



Как подчеркнули представители «SAG ковры», на их выбор расположения торгового дома повлияли выгодное географическое расположение столицы Среднего Урала и развитая логистика города.



«У нас есть все возможности для развития экономических связей: во-первых, добрая воля руководителей двух государств, во-вторых, наличие прямого авиасообщения, в-третьих, возможность расчета в национальных валютах», — резюмировал А. Орлов.