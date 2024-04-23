УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:21

В Екатеринбурге открылся торговый дом с коврами из Узбекистана

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. 1 июля в одном из торговых центров Екатеринбурга открыл свой филиал ведущий производитель ковровых изделий Узбекистана — компания «SAG ковры». Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

В церемонии открытия торгового дома приняли участие хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Жахонгир Парманов.

«Несомненно, все это стало возможным благодаря тесному диалогу и дружественным связям лидеров наших стран. Важно отметить, что за последние годы отношения между Узбекистаном и Россией еще больше укрепились и вышли на качественно иной уровень», — отметил Э. Турдимов.

Как подчеркнули представители «SAG ковры», на их выбор расположения торгового дома повлияли выгодное географическое расположение столицы Среднего Урала и развитая логистика города.

«У нас есть все возможности для развития экономических связей: во-первых, добрая воля руководителей двух государств, во-вторых, наличие прямого авиасообщения, в-третьих, возможность расчета в национальных валютах», — резюмировал А. Орлов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.04.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поделился с узбекскими коллегами опытом развития международной торговли

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на полях международной выставки «ИННОПРОМ. ...

15.04.2024 Власти Екатеринбурга будут перенимать опыт китайских коллег в вопросах развития города

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. Власти Екатеринбурга будут перенимать опыт китайских коллег для развития и ...

28.06.2022 ИННОПРОМ в Екатеринбурге посетят представители примерно 30 стран

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2022. XII Международную промышленную выставку ИННОПРОМ, которая состоится в Екатеринбурге с 4 ...

16.05.2022 В Екатеринбург прибыла узбекистанская делегация для проработки достигнутых на ташкентском «Иннопроме» договоренностей

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2022. Екатеринбург посетила делегация из Самаркандской области Узбекистана. В ее состав вошли ...

04.05.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и хоким Бухары Уткир Джумаев обсудили возможности сотрудничества в сфере туризма

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и хоким (мэр) Бухары Уткир Джумаев презентовали друг ...

Популярные новости
07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года05.06.2024Свердловчане взяли 15 тыс. жилищных кредитов21.06.2024Свердловский облсуд оставил под стражей главу регионального филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александра Луканина05.06.2024Дмитрий Тортев о проблемах с безопасностью маркетплейсов
Архив новостей
Июль 2024 (60)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18