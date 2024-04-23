В Екатеринбурге открылся торговый дом с коврами из Узбекистана

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на полях международной выставки «ИННОПРОМ. ...15.04.2024 Власти Екатеринбурга будут перенимать опыт китайских коллег в вопросах развития города
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. Власти Екатеринбурга будут перенимать опыт китайских коллег для развития и ...28.06.2022 ИННОПРОМ в Екатеринбурге посетят представители примерно 30 стран
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2022. XII Международную промышленную выставку ИННОПРОМ, которая состоится в Екатеринбурге с 4 ...16.05.2022 В Екатеринбург прибыла узбекистанская делегация для проработки достигнутых на ташкентском «Иннопроме» договоренностей
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2022. Екатеринбург посетила делегация из Самаркандской области Узбекистана. В ее состав вошли ...04.05.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и хоким Бухары Уткир Джумаев обсудили возможности сотрудничества в сфере туризма
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и хоким (мэр) Бухары Уткир Джумаев презентовали друг ...