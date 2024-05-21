Администрация Екатеринбурга утвердила проект планировки территории в районе улицы Кварцевой

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты межевания и планировки территории ...05.09.2023 Администрация Екатеринбурга утвердила новую площадку для КРТ
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Администрация Екатеринбурга утвердила новую площадку, которая попадет в программу ...01.10.2020 В Екатеринбурге утвердили проект отвода реки Ольховка
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект планировки и межевания ...24.09.2013 Александр Якоб утвердил проект новой застройки старой части Уралмаша
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2013. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление «Об утверждении ...23.09.2013 Александр Якоб утвердил проект планировки нового района Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2013. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление «Об утверждении ...