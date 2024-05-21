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Вчера, 17:01

Администрация Екатеринбурга утвердила проект планировки территории в районе улицы Кварцевой

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. Администрация Екатеринбурга утвердила проект планировки территории в районе улиц Кварцевой, Благодатской, Самолетной и Шишимской. Участок застроят в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале столицы Среднего Урала.

Согласно плану, общая площадь территории, подлежащей комплексному развитию, составляет 0,9 га, расчетная численность населения — 665 человек. Показатель плотности застройки территории будет равен 40 тыс. кв. м./га. Общая площадь проектируемых объектов капитального строительства составит 36 тыс. кв. м., в том числе общая площадь объектов предпринимательской деятельности — не менее 1 тыс. кв. м.

Также там планируется построить детский сад на 100 мест и паркинг вместимостью 80 машино-мест. Срок освоения территории — 2025-2030 годы.
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