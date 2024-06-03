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Вчера, 14:03

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 11%

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. По состоянию на 24 июня средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 119 тыс. 929 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю этот показатель снизился на 0,2%, за месяц вырос на 0,7%.

«С начала 2024 года стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросла на 5,1%, а к аналогичному периоду прошлого года рост составил 11,0%», — говорится в сообщении.
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