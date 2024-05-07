Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 11%

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. По состоянию на 27 мая средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 119 тыс. 074 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю этот показатель вырос на 0,3%, за месяц — на 0,9%.



«С начала 2024 года стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросла на 4,4%, а к аналогичному периоду прошлого года рост составил 11,2%», — говорится в сообщении.