УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. По состоянию на 27 мая средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга ...07.05.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 11%
По состоянию на 29 апреля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 118 тыс. 015 руб. ...07.05.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 11%
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. По состоянию на 29 апреля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...01.04.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 10,4%
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. По состоянию на 25 марта средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...03.07.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 108 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 26 июня средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 108 тыс. 064 ...