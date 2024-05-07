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Сегодня, 12:04

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 11%

По состоянию на 27 мая средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 119 тыс. 074 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю этот показатель вырос на 0,3%, за месяц — на 0,9%.

«С начала 2024 года стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросла на 4,4%, а к аналогичному периоду прошлого года рост составил 11,2%», — говорится в сообщении.
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