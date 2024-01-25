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На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. С 17 по 24 июня в Свердловской области значительнее всего подорожали свежие огурцы (на 13,11%, до 129,38 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на картофель (на 9,31%, до 55,34 руб. за кг), печенье (на 3,53%, до 265,1 руб. за кг), баранину (кроме бескостного мяса) (на 3,29%, до 730,45 руб. за кг), а также на черный байховый чай (на 2,49%, до 1 тыс. 310,82 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на репчатый лук (на 2,03%, до 46,51 руб. за кг).
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