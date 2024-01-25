УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. С 17 по 24 июня в Свердловской области значительнее всего подорожали свежие огурцы (на ...25.01.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы и капуста
С 15 по 22 января 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 7,61%, до ...16.11.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. С 7 по 13 ноября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...02.02.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы и репчатый лук
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. С 23 по 30 января в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...15.09.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы
С 5 по 12 сентября 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 13,97%, до ...