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В РФ за I квартал 2024 года портфель займов микрофинансовых организаций вырос на 7%

УрБК, Москва, 27.06.2024. В РФ за I квартал 2024 года портфель займов микрофинансовых организаций на фоне повышенного потребительского спроса вырос на 7%. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Центробанка.

Основная доля займов выдается в среднесрочном сегменте. Займы «до зарплаты» на протяжении нескольких кварталов составляют 32% в общем объеме выданных займов. Это минимальный уровень с 2017 года.

Отмечается, что компании постепенно адаптируются к ограничениям. Так, займы, предоставленные клиентам с предельной долговой нагрузкой (50–80% и свыше 80%), остаются в границах установленных лимитов (25% и 15% соответственно), которые Центробанк ужесточил до 20% и 10% на III квартал 2024 года.

«Региональный анализ рынка микрофинансирования показывает, что наибольший объем займов выдается в регионах с низкой доступностью банковских услуг и густонаселенных регионах», — говорится в сообщении регулятора.
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