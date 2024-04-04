В Свердловской области банковские услуги за год подорожали более чем на 40%

УрБК, Москва, 04.04.2024. Услуги зарубежного туризма в РФ в феврале 2024 года подорожали на 21,9% по сравнению с тем же ...

Услуги зарубежного туризма в России в феврале подорожали почти на 22%

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2021. Платные услуги в Свердловской области с января по сентябрь 2021 года подорожали на ...

Бытовые услуги в Свердловской области с начала года подорожали на 6,8%

В Свердловской области в июне 2021 года цены на услуги выросли на 3,4% по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом ...

В Свердловской области цены на услуги пассажирского транспорта выросли на 10,4%

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2021. В Свердловской области в июне 2021 года цены на услуги выросли на 3,4% по сравнению с ...

В Свердловской области цены на услуги пассажирского транспорта выросли на 10,4%

В 2008 году в Свердловской области цены и тарифы на платные услуги, оказываемые населению, возросли на 20,7%

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2009. В Свердловской области за 2008 год на 20,7% возросли цены и тарифы на платные услуги, ...