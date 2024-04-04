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Вчера, 11:23

В Свердловской области банковские услуги за год подорожали более чем на 40%

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. В Свердловской области цены и тарифы на услуги в мае 2024 года выросли на 7,23% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Сильнее всего за год в регионе подорожали банковские услуги (на 41,31%) и услуги пассажирского транспорта (на 17,23%).

В свою очередь, за месяц цены и тарифы на услуги на Среднем Урале выросли на 1,88%. Наиболее заметно — на услуги пассажирского транспорта (на 5,36%).
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