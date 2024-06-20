Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,44%

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 17 по 24 июня выросли на 0,26% и составили 70,1 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,44%, до 50,66 руб. Стоимость бензина АИ-95 выросла на 0,32%, составив 54,93 руб. Дизельное топливо за неделю подорожало на 0,27%, до 65,05 руб.

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