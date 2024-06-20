Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,44%

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 10 ...17.06.2024 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,38%
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 3 по ...07.06.2024 Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,26%
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 27 ...31.05.2024 Цены на бензин марки АИ-95 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,18%
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 20 ...23.05.2024 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,42%
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 13 ...