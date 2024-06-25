Стартовал марафон классической музыки «Безумные дни в Екатеринбурге»

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. Глава города Алексей Орлов дал старт проведению музыкального фестиваля «Безумные дни в Екатеринбурге», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Марафон классической музыки пройдет с 27 по 30 июня на следующих площадках: Сад Вайнера (улица Первомайская, 11), Большая и малая сцена ТЮЗа (улица Карла Либкнехта, 48), Камерный театр (улица Пролетарская, 18), Большой зал Городского дома музыки (улица Свердлова, 30), Большой и камерный залы Свердловской государственной академической филармонии (улица Карла Либкнехта, 38а), Зал Маклецкого (улица Первомайская, 22), Культурно-просветительский центр «Царский» (улица Царская, 8).



За время фестивальных дней состоится 120 концертов, в которых примут участие более 600 артистов из Армении и Кубы, Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Якутии, Республики Татарстан, Удмуртии и других регионов страны.



Тема фестиваля 2024 года — «Реки музыки». Программа расскажет гостям о том, из чего росла и развивалась классическая музыка. В частности, музыканты обратятся к творчеству венских классиков: Моцарта, Гайдна, Бетховена и других.



Широко будет представлен и мировой фольклор: армянская, балканская, бразильская, удмуртская музыка. Третье большое направление — этно, где музыканты сыграют на этнических музыкальных инструментах, а московские оркестры познакомят слушателей с музыкой барокко.



Также будет представлена разнообразная программа с выступлением духовых инструментов. В Год семьи ряд концертных программ будет специально составлен для семейного посещения.