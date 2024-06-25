Стартовал марафон классической музыки «Безумные дни в Екатеринбурге»

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Екатеринбурге с 27 по 30 июня пройдет марафон классической музыки «Безумные дни». В ...04.04.2024 В ближайшие несколько месяцев в Екатеринбурге установят 55 новых остановочных комплексов
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. В Екатеринбурге в срок до 1 сентября будет установлено 55 новых остановочных ...25.10.2023 В Екатеринбурге к лету 2024 года установят 20 новых остановочных комплексов
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. В Екатеринбурге к 1 июня 2024 года установят 20 новых остановочных комплексов. Работы ...16.07.2020 В Екатеринбурге из-за ремонта теплосети изменятся схемы движения трех троллейбусных маршрутов
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2020. В Екатеринбурге в связи с ремонтом тепловой сети будет закрыто движение на пересечении ...11.01.2019 В Верх-Исетском районе Екатеринбурга демонтируют 161 металлический гараж
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2019. Администрация Верх-Исетского района Екатеринбурга планирует снести 161 гараж на ...