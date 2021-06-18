В Екатеринбурге 27 июня стартует марафон классической музыки «Безумные дни»

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Екатеринбурге с 27 по 30 июня пройдет марафон классической музыки «Безумные дни». В концертной программе примут участие восемь оркестров, 12 ансамблей, танцевальный коллектив и более 600 артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Якутии, Республики Татарстан, Удмуртии, а также Армении и Кубы, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Тема фестиваля 2024 года — «Реки музыки». Программа расскажет гостям о том, из чего росла и развивалась классическая музыка. В частности, музыканты обратятся к творчеству венских классиков: Моцарта, Гайдна, Бетховена и других.



Широко будет представлен и мировой фольклор: армянская, балканская, бразильская, удмуртская музыка. Третье большое направление — этно, где музыканты сыграют на этнических музыкальных инструментах, а московские оркестры познакомят слушателей с музыкой барокко.



Также будет представлена разнообразная программа с выступлением духовых инструментов. В Год семьи ряд концертных программ будет специально составлен для семейного посещения.



«Мы надеемся, что будет аншлаг. На сегодняшний день уже заполнено 99,1% мест», — сказал директор Свердловской филармонии Александр Колотурский.