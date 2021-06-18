В Екатеринбурге 27 июня стартует марафон классической музыки «Безумные дни»

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2021. Фудмаркет ESTORY в ТЦ «Гринвич» присоединился к акции «Ночь музыки» в Екатеринбурге. В ...07.08.2014 В День города музыканты из Тувы примут участие в фестивале духовых оркестров в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2014. В День города музыканты из Тувы примут участие в фестивале духовых оркестров в ...07.07.2011 У станций метро в Петербурге будет играть живая музыка
Как передает РИАН со ссылкой на пресс-службу администрации Санкт-Петербурга, живая классическая музыка будет звучать ...05.07.2011 Концерт классической музыки в Страсбурге будет посвящен Ходорковскому и Лебедеву
В помещении Страсбургского филармонического оркестра 5 июля состоится концерт классической музыки, посвященный защите ...15.06.2011 В Екатеринбурге пройдет Венский фестиваль музыкальных фильмов
С 24 июня по 3 июля в Екатеринбурге состоится Венский фестиваль музыкальных фильмов. Организаторами выступили Почетное ...