Официальный курс доллара США вырос на 52 коп., евро — на 37 коп.

УрБК, Москва, 27.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 июня 2024 года. Курс доллара США вырос на 52,94 коп., до 87,80 руб., евро — на 37,84 коп., до 94,11 руб.