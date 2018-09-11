МУГИСО обновило список неиспользуемого госимущества

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. В Свердловской области в 2017-2018 году выявлено 383 объекта неиспользуемого ...09.06.2018 Число госпитализированных из детского лагеря в Кушве выросло до 64 человек
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2018. Из детского лагеря «Сосновый бор» в Кушве госпитализировано уже 64 человека. Среди них ...05.10.2017 МУГИСО планирует с 2018 года перевести еще семь торговых и деловых центров на кадастровую оценку
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2017. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) ...12.05.2017 Фонд имущества Свердловской области выставил на продажу 12 объектов незавершенного строительства
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2017. Государственное казенное учреждение «Фонд имущества Свердловской области» намерено ...11.05.2011 МУГИСО: Сохранение зданий в перечне объектов госсобственности, не подлежащих отчуждению, затрудняет поиск инвесторов
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2011. «Предложение об исключении ряда объектов госсобственности из перечня не подлежащих ...