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Вчера, 09:03

МУГИСО обновило список неиспользуемого госимущества

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. В список неиспользуемого имущества Свердловской области занесены два детских оздоровительных лагеря и комплекс зданий в деревне Ключи. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального министерства по управлению госимуществом (МУГИСО).

Обновленный перечень объектов неиспользуемого государственного имущества Свердловской области, находящихся в оперативном управлении государственных учреждений региона на июнь 2024, размещен на сайте ведомства.

В документ попали комплекс зданий в деревне Ключи (Сысертский район), комплекс зданий и сооружений бывшего детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка» и комплекс зданий и сооружений бывшего детского оздоровительного лагеря «Сосновый бор».

«В случае заинтересованности потенциальных пользователей (покупателей) в неиспользуемых объектах недвижимости, можно обратиться в адрес балансодержателей имущества, указанных в перечне», — указано в сообщении на сайте министерства.
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